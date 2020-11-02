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Elif'in babasının mutluluk gözyaşları
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif Perinçek'in babasının enkaz başında kızını görünce yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.
Elif'in bilincinin açık olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Koca, "Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" paylaşımını yapmıştı.
Enkaz başından ayrılmayan babanın mutluluk gözyaşları kameralara yansıdı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 18:08
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