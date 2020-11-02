Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İşte hastaneden Elif'in ilk görüntüsü
[Fotoğraf: TRT Haber]
65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i TRT Haber hastane odasında görüntüledi.
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.
Elif Perinçek'i TRT Haber hastane odasında görüntüledi.
65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif, hastane odasından tüm Türkiye'ye el salladı.https://t.co/Wzq21T9Uyz pic.twitter.com/70asccQqMx— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2020
Elif'in bilincinin açık olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Koca, şunları söyledi:
"Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 15:48
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