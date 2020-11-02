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MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Ekim'de başlayan Al-Nasr Tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar ile birlikte icra edilen tatbikatın başarıyla sonlandığını belirtti.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Twitter'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı."
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 14:22
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