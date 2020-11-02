Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İşte Elif’in yaşam koridoru
[Fotoğraf: TRT Haber]
65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perincek’in hayatta kalmasını sağlayan yaşam koridoruna giden alanın görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perincek, yaralı çıkarıldı.
Küçük kızın nasıl hayatta kaldığını yaşam koridorunun görüntüsü ortaya koydu.
Elif'in hayatta kalmasını sağlayan yaşam koridoruna giden alanın görüntüleri ortaya çıktı.
Yıkıntıların arasında üzerinde yorgan ve yatakların düşmesi ise hayatta kalmasında etkili oldu...
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 14:06
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