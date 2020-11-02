İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perincek, yaralı çıkarıldı.



Küçük kızın nasıl hayatta kaldığını yaşam koridorunun görüntüsü ortaya koydu.

Elif'in hayatta kalmasını sağlayan yaşam koridoruna giden alanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yıkıntıların arasında üzerinde yorgan ve yatakların düşmesi ise hayatta kalmasında etkili oldu...