Yurdun tüm kentlerinden olduğu gibi Edirne'den de İzmir'deki deprem sonrası yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve belediyelere yardımlar getiriyor.

Yardımların üzerinde yazan bazı not ve mektuplar da okuyanları hem duygulandırıyor hem de Türk halkının birlik beraberliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Depremzedelere çeyizliğini gönderdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bankada çalışan, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine annesini ziyarete gittiğinde Uzunköprü Belediyesinin paylaşımını görüp depremzedelere çeyizliğini gönderen 27 yaşındaki Çakar, depremi çalıştığı bankada hissettiğini ve çok korktuğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra İzmir'de binaların yıkıldığını öğrendiğinde üzüldüğünü ifade eden Çakar, depremin ardından İzmir'deki arkadaşlarını aradığını ancak ulaşamadığını anlattı.

"Onlar yeter ki ısınsınlar, sıcak dursunlar"

Depremzedelere yardım edebilmek için çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdiğini anlatan Çakar, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesinin paylaşımını gördüm. Annemle marketten birkaç alışveriş yaptık, kullanılmamış battaniye, yastık ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu yaz düğünüm vardı, onlar için çeyizimden iki battaniye, üç yastık gönderdim. Onlar yeter ki ısınsınlar, sıcak dursunlar. İzmirli kardeşlerimi çok seviyorum, onların yanındayız. Allah onların hepsini korusun."

[Fotoğraf: AA]

Çakar'ın, malzemelerin üzerine yazdığı, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" şeklindeki not, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Duygusal anlar yaşandı

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'e gönderilmek üzere gelen yardımlar içinden çıkan notlardan birinin duygusal anlar yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Gözde'nin herkesi duygulandırdığını aktaran Becan, "Bugün bir kez daha Uzunköprülü olmaktan ve Uzunköprülülere hizmet etmekten gurur duydum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepimizi üzüntüye boğan İzmir depremi sonrası bölgeye gönderilmek üzere yardım çağrımıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimle" ifadelerini kullandı.