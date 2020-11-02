Haber Giriş: Kaynak: DHA
4 yaşındaki çocuk depremzedelere battaniyesini bağışladı
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4 yaşındaki bir çocuğun depremzedelere verilmesi için battaniyesini getirdiği anlar, duygulandırdı.
Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.
Birçok vatandaş, yardım için enkaz alanlarının çevresindeki stantlara ve yardım toplama merkezlerine koştu.
4 yaşındaki bir çocuğun, bebeklere verilmek üzere battaniye getirdiği anlar, görevlileri duygulandırdı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 15:41
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