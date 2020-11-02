Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.

Birçok vatandaş, yardım için enkaz alanlarının çevresindeki stantlara ve yardım toplama merkezlerine koştu.

4 yaşındaki bir çocuğun, bebeklere verilmek üzere battaniye getirdiği anlar, görevlileri duygulandırdı.