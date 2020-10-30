Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde tarlalarda yevmiyeyle çalışan Adem Gödemen, 2 yıl önce felç olup, iş yapamaz hale geldi. Kimseleri olmadığı için eşi Saniye Gödemen ile komşularının yardımıyla hayata tutunan Adem Gödemen, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

“Eşim yatalak olduğu için çalışamıyorum”

Bir tarafı tenekelerle kapatılmış tek odalı evde eşiyle birlikte yaşayan Saniye Gödemen, kimseleri olmadığı için zorluk çektiklerini, eşi felçli olduğu için de çalışamadığını söyledi. İki senedir bu sıkıntıları çektiklerini ifade eden Gödemen, "Perişan haldeyiz. Komşularımız olmasa yardım edenimiz yok. Yağmur yağdığında evin çatısı akıyor, her yer su içinde kalıyor. Birkaç komşunun getirdikleri ile hayatta kalıyoruz. Özellikle yaşadığımız tek göz derme çatma bu evin onarımı bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Gödemen çiftinin yakın komşularından Akın Andıç ise, “İki yıldır ben aileye destek olmaya çalışıyorum. Ailenin kimsesi yok. Bizim tek istediğimiz, aileye yardım eli uzatılması. Yağmur yağdığında evleri akıyor. Evlerinin yaptırılmasını istiyoruz. Felçli olduğu için zor durumdalar" dedi.