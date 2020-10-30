Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kirli hava dünya genelinde 2 milyondan fazla çocuğu öldürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun beş yaşına gelmeden çevre kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Çocuklara yardım örgütü Terre des Hommes'un Almanya temsilciliği tarafından yapılan bir araştırmada, dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun beş yaşına gelmeden çevre kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Araştırmada çocukların sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiği de belirtildi.
Araştırmada çocukların vücutlarında birbirinden farklı plastik maddeler tespit edildiği de vurgulandı.
Etiketler: Hava KirliliğiSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:58
Son Haberler
- 11:04
- 10:52
- 10:46
- 10:46
- 10:46
Sıradaki Haber
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz