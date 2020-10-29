Yazın sıcak günleri geride kalsa da sonbahar ayları oldukça sıcak geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de son 50 yılın en sıcak eylülü yaşandı. Ekim ayının ilk yarısı daha ılıman geçti. İkinci yarısı ise mevsim normallerinde seyrediyor. Sonbahar yavaş yavaş bitiyor; kış kapıda…

Kış yaklaşırken akıllara Türkiye'yi nasıl mevsim şartlarının beklediği sorusu geliyor. Bu kış hava sıcaklığı kadar yeterli yağışın görülüp görülmeyeceği, cevabı en fazla merak edilen soru. Çünkü şehirlerde yaşayanlar için barajların doluluk oranı ne kadar önemliyse, çiftçiler için tarlaların yeteri kadar yağış alıp almayacağı da o kadar önemli.

[ Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek]

Merak edilen soruları Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek’e yönelttik. Prof. Dr. Adil Tek, iklim modelleri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre şunları söyledi:

“Kasım ve aralıkta sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Ocakta ise Marmara’da sıcaklıklar biraz daha mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Kış ayları için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Şubat, mevsim normallerinde seyredecek. Mart biraz daha mevsim normalleri üstünde olacak. Sonbaharın sonu ve kış genel olarak mevsim normallerinde seyredecek.”

[Fotoğraf: AA]

“Bir kuraklık süreci içerisindeyiz”

Ve yağışlar… Prof. Dr. Tek asıl sıkıntının yağışlarla ilgili olduğunu söylüyor:

“Bir kuraklık süreci içerisindeyiz. Her ne kadar yağışlı günler geçirsek de genel olarak eylül ayını kurak geçirdik. Örneğin İstanbul için Kandilli'de yaptığımız ölçümler, uzun yıllar yağış ortalamasının 66 kilogram olduğunu gösteriyor. Ancak geçtiğimiz eylülde 22 kilogramlık, yani üçte bir oranında yağış gerçekleşti. Yağışlarda yüzde 60 azalma var. Yaz aylarında da bir kuraklık yaşadık. Yağışlar ortalamaların altında kaldı.”

Kasım ayında da yağışların ülke genelinde ortalamaların altında seyredeceğini söyleyen Prof. Dr. Tek, “Kurak bir kış bizi bekliyor. Şöyle ki kasımda örneğin İstanbul’a 110 kilogram yağış düşüyorsa 60-70 kilograma inecek. Yeterli yağış almayacak” diyor.

Prof. Dr. Adil Tek'e göre aralık ve ocakta da tablo değişmeyecek. Yağışlar yine mevsim ortalamalarının altında görülecek. Beklenen yağış haberleri için ise şubat ve mart aylarını beklemek gerektiği tahmin ediliyor. Bu iki ayın biraz daha normal geçmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışı ortalamaların altında olacak

Yağışların azalmasından çocukların en büyük kış eğlencesi kar da muhtemelen nasibini alacak. Prof. Dr. Tek, “Rakımı yüksek olan yerler zaten yağışları belli bir miktarda alıyor. İstanbul, Marmara’nın güneyi gibi bu yerlerde ise kar yağışı olasılıkları biraz daha azalmış gözüküyor. Bu sene de kar yağışı ortalamaların altında kalacak” diyor.

Karın yeterli miktarda yağmamasının kuraklığın önemli süreçlerinden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tek şöyle konuşuyor:

“Bu, zeminde olan biriktirme suyunu etkiliyor. Zeminde su birikmezse baraj havzalarındaki su doluluk oranlarında sıkıntı yaşanmaya başlar.”

Prof. Dr. Tek tüm bunların iklim değişikliği ile olan bağlantısını ise “Tabii ki iklim değişikliği var. Kurak yağışsız geçen süreçler iklim değişikliğinin işaretleri” sözleri ile anlatıyor.