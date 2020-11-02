Depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in sağ kurtarıldığı Emrah Apartmanı'nda bulunan eşyalar, arama kurtarma ekipleri tarafından Türk Kızılay ekiplerine teslim edildi.

Türk Kızılay yetkilileri, ziynet eşyaları, cüzdanlar gibi maddi değeri bulunan eşyaları kayda alarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin kurtardığı eşyalar ise bölgede kurulan Kızılay çadırına depolandı.

[Fotoğraf: AA]

Mutlu bir doğum günü partisinde çekilmiş aile fotoğrafı, albüm, oyuncak bebek, çocuk kıyafetleri, okul kitapları, yıllarca yemeklerin piştiği tencereler, ayakkabılar ve daha birçok eşya, hayatta kalan sahiplerini beklemek üzere çadırdaki yerlerini aldı.

"Hiçbir eşyaya çöp gözüyle bakmıyoruz"

Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürü Gökhan Şimşek, çadırdaki eşyaları depremzedelere ulaştırmak istediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çadırda 15 Türk Kızılay gönüllüsü ile eşyaları kategorilerine göre tasnif ettiklerini belirten Şimşek, altın gibi değerli madenleri, paraları ve ziynet eşyalarını İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Şimşek, manevi değeri olan diğer eşyaları ise Türk Kızılay çadırında beklettiklerini vurgulayarak, "Burada bir evde bulunması gereken her türlü eşya var. Biz burada hiçbir şekilde hiçbir şeye zaiyat, çöp gözüyle bakmıyoruz. Uygun şekilde tasnif edip ailelere ulaştıracağız" dedi.

Gökhan Şimşek, çalışmalara yeni başladıklarını, eşyaların tasnif ve teslim sürecine, ilgili bakanlık yetkililerin de dahil olacağını ifade etti.