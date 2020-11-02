Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Şu ana kadar 91 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 994 kişiden 839’u taburcu edildi. 155 kişinin tedavisisi sürüyor.

İzmir’de halen 5 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahada 942 personel binaları inceliyor.

9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir'de meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olaylarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhidi Ş.A ile Fenni Mes’ul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının Fenni Mes’ulu E. İ., Yılmaz Erbek Apartmanındaki Market Sahibi R.Y., Market Yapı Sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı Fenni Mes’ulu N.B., Emrah Apartmanı Fenni Mes’ulu T.A., Doğanlar Apartmanı Müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı Müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındığı duyuruldu.

Ayrıca, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.