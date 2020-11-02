Haber Giriş: Kaynak: AFP
Kars'ta 3 köyde uygulanan karantina sonlandırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19'un yayılıp, toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Arazoğlu, Karakaş ve Kağızman ilçesine bağlı Değirmendere köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 3 köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 17:50
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