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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e mesaj: Geçmiş olsun canım yavrum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebekle ilgili, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebekle ilgili sosyal medyadan mesaj yayınladı.
Mesajında, minik Elif'in el sallarkenki videosunu paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020
Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G
Etiketler: Deprem Son DakikaSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 18:10
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