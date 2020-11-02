Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebekle ilgili sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Mesajında, minik Elif'in el sallarkenki videosunu paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."