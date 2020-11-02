16 yaşındaki İnci Okan, Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 17 saat yaşam mücadelesi verdi. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan İnci'nin durumu iyiye gidiyor.

Okan çektiği video ile sevenlerine iyi olduğunu duyurdu.

"En kısa zamanda aranıza dönme niyetiyle" diye seslenen İnci, videoda şunları söyledi:

"Durumum iyiye gidiyor. Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım. Yardımı dokunan herkese çok teşekkür ederim. Destek olduğunuz için de teşekkür ederim. En kısa zamanda aranıza dönme niyetiyle, hoşçakalın."