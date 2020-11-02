30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Serefihisar ilçesinde deniz suyu yükselmiş ilçe merkezinde baskınlara neden olmuştu. Su baskını sırasında 85 yaşındaki yaşlı bir kadın boğularak can vermişti.



Güvenlik kamerası görüntüleri o anlarda yaşananları gözler önüne serdi.

Birbirinin koluna girmiş yaşlılar, kucağında çocuğuyla koşturan bir kadın, nereye gideceğini bilemeyen bir kedi...

Yaşanan koşturmacadan kısa süre sonra deniz suyu sokakları dolduruyor. İlk anda kaçamayanlar, birbirine yardım ederek evlerin üst katlarına çıkıyor.

250 ev ve iş yeri zarar gördü

Depremden sonra tsunaminin vurduğu tatil beldesi Sığacık'ta hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 250 ev ve iş yerinin zarar gördüğü belirlendi.