Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıfta öğrenimini sürdüren Emiroğlu, 30 Ekim'de, 4 gün önce derslerine yardımcı olmaya başladığı ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Kıvanç Çanak'ın evine gitti.

Bayraklı ilçesinde, Cumhuriyet Sitesi C Blok'taki evdeyken depreme yakalanan ve enkaz altında kalan Gülben Emiroğlu ile Kıvanç Çanak, aynı gün kurtarıldı.

"Kıvanç'ın elinden tutup çıkmak istedim ama..."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Gülben Emiroğlu, olay sırasında depremin yıkıcı etkisinin olmayacağını düşündüğünü söyledi. Emiroğlu, Kıvanç'ın elinden tutup dışarı çıkarmak istediğini ama duvarların bir anda çökmeye başladığını ifade etti. Emiroğlu, yaşadıkları o anları şöyle aktardı:

"Gözümü açtığımda ikimiz de kımıldayamıyorduk. Ben kapıya yönelmiştim, merdivene adım atmışım. Merdiven boşluğundan düştük diye biliyorum. Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık. Üzerimizde bir sürü eşyalar vardı, hiçbir şekilde kımıldayamıyorduk. Nefes alacak bir alanımız bile yoktu. Başkaları kurtuldukça, oradan gelen kumlar başımızın bulunduğu yere doldu. Nefes alanımız gittikçe azalıyordu. O yüzden Kıvanç'a tek söylediğim, 'Çok az konuşacağız ve bu yüzden oksijenimiz bitmeyecek' dedim. 'Olabildiğince az konuşacağız, oksijeni idareli kullanacağız.' Kurtarmaya geldiklerinde bir ışık gördüm ve sağ salim çıktık."

"Sitenin kapısına geldiğimde ev yerle bir olmuştu"

Kıvanç'ın annesi Gülay Merve Saka, depremden hemen sonra iş yerinden evine doğru gittiğini aktardı.

Sitenin kapısına geldiğinde, evinin yerle bir olduğunu gördüğünü ifade eden Saka, "Salondan camı kırıp içeri girdim. Eşyaları, Gülben'in telefonu, her şey oradaydı ama ikisi yoktu. Sonra itfaiye eri arkadaş beni dışarı aldı. Bina ikinci kez çökünce beni de çıkardılar, onlar da giremediler. Sonra Kıvanç'ı kurtardılar." diye konuştu.

Baba Hüseyin Çanak ise kendisini engellemelerine rağmen çöken binaya girdiğini belirtti.

Çanak, "Gülben kardeşim kendisine sahip çıkmış, Kıvanç'ın üzerine kapanmış. Bağıra bağıra onları buldum, evi iyi bildiğim için. Daha sonra Samican diye bir kardeşim geldi, destek verdi. Daha sonra birisi daha geldi ve dua ederek oğlumu çıkarttı. Allah razı olsun. Bundan sonra 4'üncü kız kardeşim Gülben oldu" ifadesini kullandı.