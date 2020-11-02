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Mardin'i toz bulutu sardı
Mardin'de bugün etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle kent merkezinde ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü. Toz bulutunun yarın da etkili olacağı belirtiliyor.
Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.
Meteoroloji, toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.
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