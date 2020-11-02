Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Meteoroloji, toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.