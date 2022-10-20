Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.
Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokağı'ndaki bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki F.A'dan haber alamayan çocukları eve geldi.
Yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
İkametgaha gelen ekipler, F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Kayseri
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