Sur ilçesinde meydana gelen kazada, B.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Biri ağır 5 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.