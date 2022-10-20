Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 03:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Sur ilçesinde meydana gelen kazada, B.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Biri ağır 5 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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