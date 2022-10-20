Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca istikametine seyreden Furkan B. idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Gülçin İ. yönetimindeki otomobile, ardından savrularak karşıdan gelen Gülçin T.S'nin kullandığı otomobile çarparak durdu.
Kazada sürücü Furkan B. ile aynı araçtaki Safa Ç., Levent Ş. ve Eymen K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:08
- 00:34
- 00:28
- 00:28
- 00:25
Sıradaki Haber
Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz