Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Aksaray'da elektrik direğine çıkan öğretmen Yusuf Kaş elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş, evine yakın çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İş Kazaları Elektrik Aksaray
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