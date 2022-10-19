Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Tatvan-Hizan kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Bitlis'te Tatvan-Hizan kara yolunun 10. kilometresinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 42 yaşındaki Nafiz Güngör hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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