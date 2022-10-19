Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 20:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da Heimlich manevrası hayat kurtardı
Bursa'da benzinlikte soluk borusuna kaçan incir çekirdeği nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Osman Yılmaz, çalışanların yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki benzin istasyonunda boğazına incir çekirdeği kaçan Osman Yılmaz, nefessiz kalınca istasyondaki çalışanlardan yardım istedi.
Çalışanlar, ''Heimlich'' manevrası yaparak, Yılmaz'ın hayatını kurtardı. O anlar benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.
Çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Bursa İlk Yardım
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