Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kaçak ava 11 bin lira ceza
[Fotograf: AA]
Van'ın Erciş ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.
Van'ın Erciş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş Otogarı'nda dün yapılan denetimde, bir kişinin yanında bez torbaya sarılmış iki kasa içinde 7 kınalı keklik bulundu.
Künyeleri ve nakil izinleri bulunmayan keklikler, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 11 bin lira ceza kesildi.
Etiketler: Van Kaçak Avcılık
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