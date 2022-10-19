Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
[Fotograf: AA]
Türk Hava Yollarının İtalya'ya 21 Ekim'de düzenleyeceği bazı seferleri, bu ülkedeki havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de icra edilmesi planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.
Öte yandan İtalya'daki grevin durumuna göre iptal edilecek seferlerin sayısı değişkenlik gösterebilecek.
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