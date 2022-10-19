Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da makilik alanda yangın
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik araziden dumanların yükseldiğini görenler durumu, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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