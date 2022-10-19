Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla açıklarında 50 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Botu TCSG-3 ile belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Marmaris'te 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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