Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salındaki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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