Kuşadası- Davutlar yolunda meydana gelen kazada, Münir C. yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'ne hizmet veren ambalaj atık ve geri dönüşüm toplama kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Semih K.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.

Sürücüsü Münir C. ile kamyonette bulunan O.I. araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Münir C. ve O.I.’yı sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Münir C.'nin durumunun ağır, O.I.'nın ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.