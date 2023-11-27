Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 27.11.2023 14:28

Kayseri'de rüzgarın hızı 187 kilometreye ulaştı

Kayseri'de etkili olan fırtınayla beraber kentte rüzgarın en yüksek hızı 187.6 kilometre olarak ölçülürken, itfaiye ekipleri fırtınadan dolayı 24 vakaya müdahale etti.

Kayseri'de rüzgarın hızı 187 kilometreye ulaştı
[Fotograf: İHA]

Kayseri'de hafta sonu etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi, binaların çatısı uçtu.

Can kaybının yaşanmadığı kentte Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesinde 4, Melikgazi ilçesinde 3, Develi ilçesinde 14, Pınarbaşı ilçesinde 1 ve Kocasinan ilçesinde 2 olmak üzere fırtınadan dolayı meydana gelen 24 vakaya müdahale etti.

Rüzgarın hızı 187.6 kilometre olarak ölçüldü

Kentte etkili olan rüzgarın hızı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anemometre ile ölçüldü.

Rüzgar Talas'ta bulunan Ali Dağı'nın zirvesinde 187.6 kilometre hıza ulaşırken, Develi'nin Öksüt Mahallesi'nde 131.8 kilometre hıza, Sarıoğlan'da 118.8 kilometre hıza, İncesu'da 112.3 kilometre hıza, Felahiye'de 108 kilometre hıza, Akkışla'da 103.3 kilometre hıza, Hacılar'da 103.3 kilometre hıza, Talas'ta bulunan Erciyes Üniversitesi'nin yerleşkesinde 98.3 kilometre hıza, Pınarbaşı'nda 97.2 kilometre hıza ulaştı.

ETİKETLER
Kayseri Fırtına
Sıradaki Haber
Kars-Iğdır yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
AK Parti MYK toplandı
14:49
Sinop'taki fırtına denizde köpükler oluşturdu
14:41
İstanbul’da birçok kedi dev dalgalar arasında boğuldu
14:36
Denizler için fırtına uyarısı
14:21
Kars-Iğdır yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
14:30
NATO'dan Gazze'de insani aranın uzatılması çağrısı
Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
FOTO FOKUS
Sinop'taki fırtına denizde köpükler oluşturdu
Sinop'taki fırtına denizde köpükler oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ