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Türkiye
AA 27.11.2023 14:20

Kars-Iğdır yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kars-Iğdır yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın etkisini artırdığı Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ev ile iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Emrah Demir, beklenen kar yağışının etkili olduğunu belirterek, kış mevsiminin bol yağışlı geçmesini diledi.

Kars-Iğdır kara yolunda ise kar, tipi ve sis yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor. Polis ekiplerinin sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardığı yolda, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Güzergahı kullanan bazı araçlar yolda kaldı.

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