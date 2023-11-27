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Türkiye
AA 27.11.2023 13:50

Kadıköy açıklarında arıza yapan yolcu gemisi kurtarıldı

İstanbul'dan Libya'ya seyir halindeyken Kadıköy açıklarında makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kevalay Queen" isimli yolcu gemisi kurtarıldı.

Kadıköy açıklarında arıza yapan yolcu gemisi kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'dan Libya'ya seyir halinde olan 147 metre boyundaki "Kevalay Queen" isimli yolcu gemisinin Kadıköy açıklarında makine arızası yaptığı duyuruldu.

Paylaşımda, arızalanan geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-12 römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirlediği kaydedildi.

 

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