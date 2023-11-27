Kadıköy açıklarında arıza yapan yolcu gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'dan Libya'ya seyir halinde olan 147 metre boyundaki "Kevalay Queen" isimli yolcu gemisinin Kadıköy açıklarında makine arızası yaptığı duyuruldu.

Paylaşımda, arızalanan geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-12 römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirlediği kaydedildi.