Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de hurda taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesinde hurda taşıyan kamyon, plakası alınamayan bir otomobil ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Bakımevi kavşağında çarpıştı.
Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 2'si hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:22
- 23:29
- 23:16
- 23:21
- 23:02
Sıradaki Haber
Çanakkale'de deniz ulaşımına hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz