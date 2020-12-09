Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de deniz ulaşımına hava engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale’de hava koşulları sebebiyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan firma tarafından açıklama yapıldı.
Kabatepe-Gökçeada hattında 10 Aralık Perşembe günü düzenlenmesi planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İptale gerekçe olarak Kuzey Ege’de meydana gelebilecek hava koşulları gösterildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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