Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erdal Ç. idaresindeki otomobil, Eşelik Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Erdal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: kayseri trafik Kazası develiSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01:30
Sıradaki Haber
Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz