Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın esnasında yükselen dumanlar kameralara yansıdı.
Sürsürü Mahallesi Şehit Emniyet Amiri Mustafa Cebeloğlu sokakta seyir halindeki bir kamyonun elektrik tellerine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar inşaat deposuna sıçradı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasına bölgedeki bir iş makinesi de kum taşıyarak destek verdi.
Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.
Etiketler: elazığ yangın elazığ haberler elazığ depo yangınıSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:13
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