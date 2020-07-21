İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin koordinesinde kentin farklı noktalarında akşam saatlerinde narkotik denetimlerine başlandı.

Uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu 3 mahallede tüm otomobiller ve şüpheli şahıslar didik didik arandı.

[Fotoğraf: AA]

Metruk bina ve şüphelilerin kullandığı araçlarda 300 polisin katılımıyla yapılan aramalarda narkotik köpeklerinden de yararlanıldı.

Mevlana Bulvarı'ndaki bir köprü inşaatının asansör boşluğunda uyuşturucu kullanan 2 kişi, motosikletli narkotik ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında bir miktar eroin ele geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Halen devam eden uygulamalarda asayiş yönünden kontrol edilen araç sürücülerine, trafik polisleri de alkol testi yaptı.