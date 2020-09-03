Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kenan Athan idaresindeki otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Gaffar Okkan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Naime Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Emine Orhan, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: kayseri Kayseri Şehir Hastanesi Gaffar Okkan BulvarıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 10:39
Son Haberler
- 11:36
- 11:33
- 11:18
- 11:15
- 10:56
Sıradaki Haber
Sel felaketinin yaşandığı Giresun'a 5 milyon lira ek kaynak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz