Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile COVID-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Garipçe köyü karantina altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.
Etiketler: afyonkarahisar koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 10:25
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