Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile COVID-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Garipçe köyü karantina altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.