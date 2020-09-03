Haber Giriş: Kaynak: AA
Sel felaketinin yaşandığı Giresun'a 5 milyon lira ek kaynak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdiklerini söyledi.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce de 2,5 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.
Bakan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek göndererek toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk." bilgisini paylaştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 11:31
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