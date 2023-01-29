Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de Ş.A. idaresindeki otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.E.A. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Kayseri
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