Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Otomobil, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüjü aşarak, elektrik direğine çarptı.
Kazada elektrik direği devrilirken, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. 112 acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı 5 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturmayı yürüten polis ekipleri de kazanın nedeni ve otomobilin sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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