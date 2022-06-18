Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 04:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de kaza yapan otomobilin tekerleği koptu: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaza yapan otomobilin tekerleği koptu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda N.Y. idaresindeki otomobil ile H.S. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile H.S. idaresindeki otomobilin tekerleği koptu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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