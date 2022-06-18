Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un köprüleri "skolyoz hastalığı" için yeşile büründü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.
Her yıl haziran ayının üçüncü cumartesi günü skolyoz hastalığına dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
İstanbul’un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, hastalığa dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.
Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Bursa'da asayiş uygulaması: 8 sürücüye 26 bin 166 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz