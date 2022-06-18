Lapseki ilçesinde geleneksel hale gelen ve pandemi koşulları nedeniyle ara verilen Kiraz Festivali, bu yıl 37. kez düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Kiraz Festivali kapsamında Ziraat-900 ve Diğerleri kategorilerinde, 27 çiftçi tarafından hasadı gerçekleştirilen kirazlar yarıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Belediye hizmet binasında düzenlenen yarışmada, çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar, 2 ayrı kategoride, 15 ayrı kritere göre değerlendirildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

26 Haziran'da ödül töreni düzenlenecek

Aroması, gramajı ve sap kalitesi gibi 15 farklı kriterde değerlendirmenin yapıldığı Ziraat-900 kategorisinde birinciliği Metehan İş kazanırken, ikinci Hasan Tünaydın, üçüncü Hasan Doğan, dördüncü Mehmet Şen ve beşinci Ahmet Öncü oldu. Diğerleri kategorisinde ise birinci Cahide Çoban, ikinci Muammer Okutucu, üçüncü Nagihan Şen, dördüncü Ahmet Gündüz ve beşinci Emine Oktay oldu.

26 Haziran tarihinde düzenlenecek olan ödül töreninde ilk 5 dereceye giren üreticilere para ödülleri takdim edilecek.