Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralanırken, sürücü de gözaltına alındı.
Bartın - İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkiinde otomobili kullanan F.T, uygulama yapan trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Ekiplerin telsiz anonsunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda aracı durdurmak istedi, F.T, otomobiliyle polis aracına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Polis aracında bulunan ve hafif yaralanan bir polis memuru ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası aracından inen ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sürücünün hastane testinde alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü, gözaltına alındı.
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