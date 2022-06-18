Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Acarlar Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen N.P, M.P. ile A.A, U.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.P, M.P. ve U.A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Çevik kuvvet ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaralılar M.P, ile U.A. Aydın Devlet Hastanesine, N.P. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
N.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın
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