Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Aydın'da Ahmet Can Şeşen yönetimindeki traktör, Çulhalar Mahallesi yolunda devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Şeşen, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Hüseyin Aydoğan yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydoğan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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