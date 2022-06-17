Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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