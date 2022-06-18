Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 gün önce operasyon düzenlemiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 10'u emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ile diğer parçalarında değişiklik yapılan ve ateşli silah haline getirilmeye hazır kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirilmişti.